Neemias Queta marca 24 pontos na NBA

Neemias Queta, poste dos Stockton Kings, marcou 24 pontos na vitória sobre os Austin Spurs por 112-98, num jogo da G League da NBA.

O poste português esteve 29 minutos em campo e para além de ter sido o melhor marcador dos Kings fez ainda cinco ressaltos e quatro desarmes de lançamento.

Na presente temporada, Queta jogou apenas em cinco jogos nos Sacramento Kings na NBA, tendo atuado pela última vez a 23 de dezembro, por isso tem passado mais tempo nos Stockton Kings, afiliada dos Sacramento Kings, onde tem feito grandes exibições.

Another win in the books tonight as the Kings are now 8-1 after taking down the Austin Spurs. The team had 6 players scoring in double digits with @nemi1599 leading the way 🙌 | #StockUp pic.twitter.com/p3VR9zBtSE