Forte agitação marítima poderá inundar Marginal esta madrugada

Sete distritos estão sob aviso laranja até ao final do dia devido à forte agitação marítima: Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Lisboa e Leiria. Depois, estes distritos passam para alerta vermelho ate às 6h da manha de quarta feira, com ondas de mais de 6 metros que poderão chegar até aos 14 metros.

O comandante dos bombeiros Jorge Mendes, esteve na CNN Portugal esta manhã e alertou para a zona litoral: “A partir da madrugada vamos ter ondulação muito alta e a marginal vai ficar inundada com a água que vai bater e entrar na Marginal”.

Acrescentou ainda um alerta para as pessoas que moram nas terras altas “com o vento forte, gélido, e com a temperatura a baixar, vai criar alguns problemas, principalmente acima dos 600 metros. E, portanto, vamos ter aí estradas obstruídas com neve, nomeadamente nas zonas interiores".

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera alertou para o frio que irá atingir Portugal Continental esta semana. A depressão Fien será responsável pelo agravamento das condições meteorológicas com a descida acentuada das temperaturas, chuva e agitação marítima.