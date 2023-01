Estado gasta mais de 65 mil euros num mês em papel higiénico

65.666,65 euros é o valor gasto entre câmaras e organismos no último mês para papel higiénico e derivados, segundo as contas publicadas no Portal Base.

Em causa estão contratos realizados pelo Governo Regional da Madeira, através da Secretaria Regional das Finanças que gastou 16.730,15 euros em aquisição de papel higiénico para os Serviços do Governo Regional da Madeira.

Junta-se o município de Alcobaça (9.900 euros), a câmara de Sintra (12 mil euros), o Estado-Maior-General das Forças Armadas (17.311,50 euros) e o município do Seixal (9.725 euros).

Estes contratos visam não só a encomenda de papel higiénico mas também de derivados como toalhetes e papel de mão e ainda espuma para as mãos.