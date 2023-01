Pedro Nuno Santos. Comissão Nacional nem falou nele, mas ele anda por aí

Na última reunião da Comissão Nacional do PS, que decorreu este sábado em Coimbra, houve uma ausência que não passou despercebida. Em rutura com a atual direção do partido, Pedro Nuno Santos não marcou presença e o seu nome não foi pronunciado ao longo das quase cinco horas em que o órgão máximo entre congressos discutiu o rumo a seguir, após os casos que têm marcado a governação socialista nos últimos meses.

Apesar de ter protagonizado uma saída de peso, a demissão do ex-ministro das Infraestruturas e da Habitação do Governo foi um não-assunto, ainda que a sua ausência fosse esperada, uma vez que se demitiu do Secretariado Nacional e já não tem assento naquele órgão. Esse foi, aliás, o argumento invocado pelo presidente do PS, Carlos César, quando questionado pelos jornalistas sobre a falta do ex-governante na reunião.

Essa decisão de se demarcar da condução estratégica da direção de António Costa surgiu um dia depois de o primeiro-ministro ter convidado dois dos seus discípulos (João Galamba e Marina Gonçalves) para o substituir.

Ainda que tenha pedido “descanso” à saída do Palácio de Belém, após os seus sucessores terem tomado posse, a cisão entre Pedro Nuno Santos e o secretário-geral do PS está mais que oficializada. E isso não quer dizer que as hostes socialistas estejam sossegadas. Muito pelo contrário.

