Prisão preventiva para homem detido com heroína e cocaína

Um homem, de 34 anos, foi detido em flagrante delito pela prática de tráfico de estupefacientes, pelo Comando Distrital da Polícia de Segurança Pública (PSP) de Faro, através da Esquadra de Investigação Criminal da Divisão Policial de Portimão.

Em comunicado enviado às redações, a PSP informa que a detenção aconteceu na sexta-feira, "na sequência de uma investigação desenvolvida ao longo dos últimos meses, na qual se apuraram diversos indícios que o arguido se dedicava à prática de tráfico de estupefacientes, nos concelhos de Portimão e Lagoa".

Foram apreendidas 530 doses de heroína, 92 doses de cocaína e 5.300 euros em dinheiro.

O detido foi presente perante Juiz de Instrução Criminal, sendo-lhe decretada prisão preventiva enquanto aguarda julgamento.

"O arguido já havia sido detido no âmbito desta investigação, igualmente em flagrante delito, sendo-lhe aplicada a medida de coação de apresentações periódicas na Esquadra da PSP", diz ainda a mesma nota, com a PSP a acrescentar que o homem tinha "cessado com a sua conduta criminosa, o que culminou com nova detenção pela prática do mesmo crime".

No total, destas duas detenções resultou a apreensão de, entre outros meios de prova, 530 doses de heroína, 92 doses de cocaína e 5.300 euros em dinheiro.