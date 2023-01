Guerra. Ucrânia recebe esta semana primeiro montante de apoio da UE

A Ucrânia vai receber, esta semana, o primeiro pacote de assistência macrofinanceira da União Europeia, de 18 mil milhões de euros.

Através do Twitter, Valdis Dombrovskis, vice-presidente da Comissão Europeia, afirmou que a primeira parcela, de três mil milhões de euros, “vai ajudar a Ucrânia a cobrir as suas necessidades prementes – com um fluxo estável de pagamentos ao longo do ano. Vamos ficar com a Ucrânia o tempo que for necessário".

O apoio foi anunciado em novembro do ano passado. "A presidente von der Leyen informou ao presidente Zelensky que esta semana proporia um grande pacote financeiro da UE, de até 1,5 mil milhões de euros por mês, para um total de até 18 mil milhões de euros, o que contribuiria significativamente para atender às necessidades de financiamento da Ucrânia para 2023", pode ler-se no comunicado da Comissão Europeia.

✅ Honoured to sign MoU on behalf of the EU to provide Ukraine 🇺🇦 with 🇪🇺 financing in 2023 – up to €18 bln in loans.



👉🏻First payment of €3 bln to follow later this week.



This will help Ukraine cover its pressing needs – with stable flow of payments throughout year. pic.twitter.com/8to24KiGUu