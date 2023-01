Viana do Castelo: Apreendidos 55 mil euros em detenção por tráfico

Um homem de 39 anos foi detido por tráfico de estupefacientes em Viana do Castelo pelo Comando Territorial de Viana do Castelo da Guarda Nacional Republicana (GNR), através do Posto Territorial de Viana do Castelo, no dia 15 de janeiro.

Foram apreendidos 54.890 euros em dinheiro, 172 doses de cocaína, 154 doses de haxixe e dez doses de liamba resultado da detenção e busca domiciliária.

Em comunicado, a GNR explica que “no âmbito de uma fiscalização rodoviária, o condutor de um veículo não acatou a ordem de paragem dada pelos militares" e acabou por ser abordado mais tarde pelas autoridades.

"No seguimento da ação policial, foi efetuada uma revista pessoal de segurança ao suspeito e uma busca sumária ao veículo, tendo sido detetado produto estupefaciente", explica a autoridade.

O suspeito foi detido e será presente esta segunda-feira no Tribunal Judicial de Viana do Castelo para conhecer as medidas de coação.