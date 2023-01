Caso EDP. Manuel Pinho vai apresentar queixa no Tribunal Europeu

Em causa está um despacho do Tribunal Central de Instrução Criminal, que indeferiu o pedido de 45 dias para a prorrogação do prazo estipulado, para requerer a abertura de instrução, relativamente à acusação extraída do caso EDP.