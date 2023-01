Nepal. Encontradas as caixas negras do avião que caiu

As autoridades do Nepal localizaram, esta segunda-feira, as caixas negras do cockpit e dos dados de voo do avião que caiu no domingo no país, com 72 pessoas a bordo, das quais pelo menos 68 morreram.

Os gravadores já foram entregues aos peritos que estão a investigar o acidente, cujas circunstâncias não são ainda conhecidas.

Esta manhã, foram encontrados mais dois corpos, aumentando de 66 para 68 o número de vítimas mortais. As equipas de resgate afirmam que já não há esperança de encontrar mais sobreviventes.

O avião tinha saído de Katmandu com destino a Pokhara e caiu durante a manobra de aproximação ao Aeroporto Internacional de Pokhara, no vale do rio Seti.

O primeiro-ministro do Nepal classificou o acidente como uma tragédia e decretou luto nacional.