Coreia do Sul. Choque em cadeia faz um morto

Uma colisão de cerca de 40 veículos numa estrada que estava coberta de gelo pelo de Seul, na Coreia do Sul, provocou, este domingo, pelo menos um morto e vários feridos.

De acordo com departamento de bombeiros da província de Gyeonggi, no norte da Coreia do Sul, citada pela agência Associated Press, o número de feridos pode aumentar.

Pelo menos três motoristas ficaram em estado crítico e uma outra pessoa morreu após ter sido transportada para um hospital em paragem cardiorrespiratória.