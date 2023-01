Sesimbra. Homem de 41 anos esfaqueado na via pública

Um homem de 41 anos foi este sábado esfaqueado no concelho de Sesimbra, tendo ficado ferido com gravidade.

De acordo com fonte da Guarda Nacional Republicana (GNR) à agência Lusa, a agressão, que ocorreu na aldeia do Meco, foi levada a cabo de madrugada na sequência de uma desavença entre a vítima e o agressor, na via público.

O homem agredido foi transportado para o hospital de São Bernardo, em Setúbal.

A investigação já passou para a alçada da Polícia Judiciária, informou ainda a GNR.

O alerta para a ocorrência foi dado pelas 4h42 e estiveram no local os bombeiros de Sesimbra, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e a GNR, com um total de seis operacionais, apoiados por três veículos, incluindo a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do Hospital de São Bernardo.