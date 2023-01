Ano novo, hábitos antigos

por João Sena

Arsenal e Manchester City continuam na frente da Premier League e, este fim de semana, têm jogos de elevada dificuldade. O renascimento do citizens, graças ao forte investimento árabe, acontece numa altura em que os red devils têm vindo a perder protagonismo, precisamente por falta de investimento e opções erradas. Mesmo assim, o dérbi de Manchester é sempre um jogo de grande intensidade. Em Londres, joga-se outro clássico, entre o Tottenham e o líder Arsenal. Quem sair desta jornada vencedor abre uma janela com vista para o título.

Na liga espanhola, viveu-se uma semana de grande animação, com o Real Madrid a apanhar o Barcelona, para logo a seguir entregar novamente a liderança aos catalães, ao perder em casa do Villareal. Este fim de semana vai ficar tudo na mesma, porque as duas equipas adiaram os seus jogos para disputar as meias finais da Supertaça espanhola na Arábia Saudita.

Na Serie A, o Nápoles voltou às vitórias e ganhou pontos ao Milan. A próxima jornada tem um escaldante Nápoles-Juventus, sendo que a vitória dos napolitanos é meio caminho para o título e o triunfo da Vecchia Signora relança o campeonato.

Em França, a jornada a meio da semana reforçou a liderança do PSG.