Acessos à Ponte 25 de Abril cortados de terça para quarta-feira

Os acessos à Ponte 25 de Abril via A5 e Amoreiras vão estar cortados entre as 22 horas de dia 17 de janeiro e as 6 horas de dia 18, devido à realização de trabalhos de repavimentação da ponte.

A Polícia de Segurnaça Pública (PSP) vai estar no local de modo a garantir a segurança rodoviária e a assegurar os desvios necessários durante o condicionamento, em especial para veículos de emergência.

De acordo com a Lusoponte, empresa concessionária da ponte, as obras de manutenção da Ponte 25 de Abril decorrem todos os dias úteis até 20 de janeiro.