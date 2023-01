Jornalista do Nascer do SOL e Jornal i premiada com prémio APAV

Maria Moreira Rato, jornalista do Nascer do Sol e do Jornal i, foi premiada com o Prémio APAV para o Jornalismo.

O prémio em questão foi atribuído no âmbito da reportagem "Continuo sem saber se é uma sutura mal feita ou se levei o ponto do marido", que pode ler aqui , publicada no Jornal i, em janeiro de 2021.

O prémio, explica a APAV, é "atribuído anualmente à melhor peça jornalística que, no ano anterior, tenha contribuído para o conhecimento dos temas ou problemas relacionados com o apoio às vítimas em Portugal".

O Prémio APAV para o Jornalismo, no valor de 1.500€, patrocinado pelo El Corte Inglés, será esta sexta-feira, dia 13 de janeiro, entre às 18h00, na sala de âmbito Cultural do El Corte Inglés, em Lisboa.

A jornalista afirma que não costuma "ficar sem palavras, mas hoje é um desses raros dias".