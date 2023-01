Aeroportos nacionais. Movimento de passageiros manteve-se acima do nível de 2019

Nos aeroportos nacionais movimentaram-se 4,1 milhões de passageiros e 19,3 mil toneladas de carga e correio em novembro do ano passado, correspondendo a variações homólogas de +31,3% e +0,2%, respetivamente.

Os números foram avançados esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) que revela que foi o segundo mês consecutivo em que o movimento de passageiros superou o nível de 2019 (+3% em novembro; +4% no mês anterior). O movimento de carga e correio diminuiu 1,5% em novembro (-3,4% no mês anterior).

Ainda nesse mês, registou-se o desembarque médio diário de 65,6 mil passageiros nos aeroportos nacionais (90,7 mil no mês anterior), superando o valor observado em novembro de 2019 (64,2 mil).

No conjunto dos primeiros 11 meses do ano, o número de passageiros movimentados aumentou 129,8% em comparação com o mesmo período de 2021 (-6,2% face a igual período de 2019). O Reino Unido foi o principal país de origem e de destino dos voos, com crescimentos de 228,8% no número de passageiros desembarcados e 228,1% no número de passageiros embarcados.