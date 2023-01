Morreu filha de Elvis Presley vítima de paragem cardiorrespiratória

Lisa Marie Presley, filha única do cantor Elvis Presley, morreu esta quinta-feira, 12 de janeiro, aos 54 anos.

"É com o coração pesado que devo partilhar a notícia devastadora de que a minha linda filha Lisa Marie nos deixou", disse Priscilla Presley, mãe, através de comunicado, citado pela Associated Press. "Era a mulher mais apaixonada, forte e amorosa que já conheci", acrescentou.

A cantora e compositora sofreu uma paragem cardiorrespiratória e foi hospitalizada, não tendo resistido.

Na passa terça-feira, dia 10, Lisa Marie Presley marcou presença na 80.ª dos Globos de Ouro, acompanhada pela mãe. Na gala, o prémio de Melhor Ator de Filme Dramático foi entregue a Austin Butler pela participação no filme 'Elvis', que conta a história do 'rei do rock and roll'.

Lisa lançou três albuns, eram mãe de quatro filhos e casou quatro vezes.

Das suas relações destacam-se aquelas com Michael Jackson e com Nicholas Cage.