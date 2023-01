Ruben Semedo ilibado do crime de violação na Grécia

O jogador português Rúben Semedo foi ilibado do crime de violação de que era acusado na Grécia. O Conselho de Magistrados de Atenas absolveu-o de todas as acusações, acerca da alegada violação de uma jovem de 17 anos em agosto de 2021.

Na altura o central jogava no Olympiakos e foi detido pelas autoridades gregas, mas o tribunal considera agora que não há provas que condenam o futebolista.

Rúben Semedo sempre negou as acusações de que era alvo. O defesa joga atualmente no Al-Duhail no Qatar, depois de ter passado pelo FC Porto na época passada, por empréstimo do clube grego.