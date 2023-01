Homem atropela várias pessoas e mata cinco na China

Um homem de 22 anos foi detido na cidade chinesa de Guangzhou, após atropelar uma multidão numa passadeira, matando pelo menos cinco pessoas. Outras 13 ficaram feridas.

Vídeos, publicados nas redes sociais e citados pela BBC, mostram o homem a sair do carro, que ficou imobilizado depois de embater numa grade, e a atirar notas de dinheiro para o ar.

O caso está a ter grande repercussão nas redes sociais chinesas, de acordo com o orgão de informação britânico (especialmente na Weibo, a versão chinesa do Twitter), com muitas pessoas a acusarem o suspeito de conduzir propositadamente contra a multidão.

Os vídeos mostram o homem a conduzir na uma passadeira e a virar em direção a um grande grupo de pessoas, deixando várias pelo chão e atirando outras para o ar.

O incidente ocorreu em hora de ponta na cidade de Guangzhou, que tem cerca de 19 milhões de habitantes

A polícia deteve o condutor, e o caso está a ser investigado.