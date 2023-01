Reveladas mensagens ofensivas da ex-direção do Barcelona a jogadores

O jornal El Periódico, de Espanha, revelou esta quinta-feira mensagens trocadas por ex-dirigentes do Barcelona sobre jogadores, mas os mais visados foram Messi e Piqué, que revelam a grande animosidade que os dirigentes sentiam em relação a alguns pesos pesados do clube.

Nas conversas do WhatsApp, Román Gómez Ponti , então chefe dos serviços jurídicos do Barça, falou com particular aborrecimento . Em algumas dessas conversas , também participaram o presidente Bartomeu, Òscar Grau, que foi CEO do clube, executivos como Jordi Moix, Oriol Tomàs e David Bellver , o diretor financeiro Pancho Schroder e Javier Sobrino, diretor de Estratégia e Inovação.

No dia em que o El Mundo divulgou o contrato de Lionel Messi, a direção não gostou principalmente devido à origem da fuga de informação e, foi quando Gómez Pontí “disparou” contra Messi. “Barto, não podes ser uma pessoa tão boa com esse rato de esgoto. O clube deu-lhe tudo e ele dedicou-se a marcar uma ditadura de contratações, transferências, renovações, patros (patrocinadores) só para ele, etc."

“E sobretudo o acumular de chantagens e grosserias que o clube e nós que trabalhamos sofremos desse anão hormonal que deve a vida ao Barça...Mas quando as coisas vão mal (pandemia) tu recebes o mítico WhatsApp: “Presidente, abaixe o salário dos outros, mas não toque no Luis e em mim”.

Gómez Ponti foi impiedoso com Gerard Piqué depois do jogador dizer que eram necessárias mudanças em todos os níveis no clube. "Tu não tens escrúpulos e és um grande filho...." O jornal 'El Mundo' também publicou o contrato de Gerard Piqué .