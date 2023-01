Ponte de Lima. PJ detém homem que abusou de menor com quem vivia durante anos

A Polícia Judiciária deteve um homem, de 58 anos, pela prática de crimes de abuso sexual de crianças e de abuso sexual de menores dependentes, em Ponte de Lima.

"Os abusos iniciaram-se em finais de 2017, quando a vítima tinha apenas 13 anos de idade e prolongaram-se até ao verão do ano findo, aproveitando-se o suspeito da relação familiar e de coabitação com a menor", lê-se no comunicado da PJ.

O homem, detido fora de flagrante delito, vai ser presente à autoridade judiciária para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.