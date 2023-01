Peru. Sobe para 48 o número de mortes em protestos contra o Governo

Um manifestante morreu na cidade de Cuzco, no sul do Peru, aumentando para 48 o total de mortos nos protestos contra o Governo do país, confirmaram as autoridades de saúde.

Desde o início dos protestos, com confrontos diretos com agentes das forças de seguranças, 40 manifestantes morreram, assim como um agente policial, enquanto outras sete pessoas perderam a vida "devido a acidentes de trânsito e incidentes relacionados com o bloqueio" de estradas.

Os manifestantes exigem a demissão da Presidente, Dina Boluarte, a dissolução do Congresso, eleições gerais e uma assembleia constituinte.