Eurobarómetro. Aumento do custo de vida é o que mais preocupa os portugueses

O relatório do último Eurobarómetro, divulgado esta quinta-feira, indica que o aumento do custo de vida, a pobreza e a exclusão social são as questões que mais preocupam os 1.028 portugueses inquiridos, de um total de 26.431 cidadãos pertencentes a Estados-membros da União Europeia (UE).

98% dos cidadãos nacionais identificou o aumento do custo de vida, através do aumento do preço de produtos alimentares e da energia, como o assunto mais preocupante, uma percentagem superior à média dos 27.

Seguem-se a pobreza e a exclusão social (95%), como os temas que constituem uma preocupação para a população nacional.

Por outro lado, a maior disparidade entre os dados nacionais e os europeus está relacionada com a propagação de doenças infecciosas, como a covid-19 ou a varíola dos macacos. Os portugueses são mais receosos do que a média europeia, com 83% a responder que estavam "preocupados" com o tema, em oposição à média da UE, que é de 62%.