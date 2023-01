Homem morre esmagado pelo seu veículo em Vila Nova de Gaia

Um homem de 61 anos morreu durante a tarde desta quarta-feira, esmagado pelo próprio carro, na freguesia do Olival, em Vila Nova de Gaia.

De acordo com os bombeiros Voluntários do Carvalho, em declarações ao Notícias ao Minuto, junto da viatura, foi encontrado um macaco hidráulico, suspeitando-se, por isso, que o homem estivesse a fazer reparações ao veículo.

O óbito foi declarado no local.

No local, estiveram nove elementos dos Bombeiros Voluntários do Carvalho, apoiados por três viaturas e miliatares da Guarda Nacional Republicana (GNR) de Lever, assim como uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Gaia.