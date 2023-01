Juíza que ia julgar Duarte Lima por homicídio afastada do processo

O Tribunal da Relação aceitou o pedido de recusa de magistrado apresentado pela defesa de Duarte Lima, acusado do homicídio de Rosalina Ribeiro.

A defesa do antigo deputado do PSD alegou que a imparcialidade da juíza não estava garantida, pois a magistrada disse estar convencida da condenação do arguido, no momento em que lhe aplicou uma medida de coação.

O Tribunal da Relação decidiu favoravelmente ao pedido, considerando que estava posta em causa a imparcialidade da juíza.

O processo terá agora de voltar a ser distribuído.