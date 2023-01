EUA. Criança encontra dente de espécie de tubarão extinta numa praia

Uma criança, de nove anos, descobriu no dia de Natal um dente de uma espécie de tubarão extinto numa praia norte-americana.

Molly Sampson mora em Maryland, nos Estados Unidos, e encontrava-se numa praia de Calvert quando encontrou o achado.

De acordo com a BCC, o dente, com cerca de 13 centímetros, foi considerado “extraordinário” pelo Museu Marinho de Calver, uma vez que o tamanho do achado é irregular.

A mãe da menina, Alicia, explicou que as filhas Molly e Natalie estavam à procura "coisas bonitas" na areia. Molly colocou a mão na água e trouxe à superfície o dente. "Ela molhou-se, mas valeu a pena. É o melhor presente de Natal que poderia ter tido", orgulha-se a mãe.

O dente pertence à espécie de tubarão Otodus megalodon. O animal desapareceu há cerca de 3,5 milhões de anos.