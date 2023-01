Zelensky diz que Ucrânia deve "estar pronta" na fronteira com Bielorrúsia

Volodymyr Zelensky deixou, esta quarta-feira, um aviso para que a Ucrânia esteja “pronta” na sua fronteira com a Bielorrússia.

O comentário surge na sequência de uma visita à região de Lviv, onde foi discutida a proteção da fronteira e a segurança no noroeste da Ucrânia.

"Discutimos a proteção das fronteiras do estado, a situação operacional na fronteira com a República da Bielorrússia e as medidas contra subversivas nesses territórios", disse o Presidente da Ucrânia, através do Telegram.

"Entendemos que, além de declarações poderosas, não vemos nada poderoso lá, mas, no entanto, devemos estar prontos tanto na fronteira, quanto nas regiões", acrescentou.