EUA. Mãe de criança que baleou professora pode vir a ser responsabilizada

A mãe da criança de seis anos que baleou, na sexta-feira, uma professora numa escola primária nos Estados Unidos, no estado da Virgínia, pode vir a ser responsabilizada criminalmente.

Steve Drew, chefe da polícia de Newport News, disse à CNN Internacional que "é certamente uma possibilidade" que a mãe da criança venha a ser chamada, uma vez que já foi confirmado pelas autoridades que o menor levou a arma de casa para a escola e que terá sido comprada legalmente pela mãe.

"Estamos ainda a trabalhar com os serviços de proteção de menores", afirmou o responsável, acrescentando que há ainda "16 ou 17 crianças com as quais queremos trabalhar, juntamente com uma psicóloga", para apurar mais detalhes sobre o incidente.