PJ realiza buscas no Hospital de Braga

A Polícia Judiciária está a realizar buscas no Hospital de Braga, esta quarta-feira. Em causa estarão infrações das regras de contratação pública.

O Hospital já confirmou as buscas e sublinhou, através de um comunicado, que está a "colaborar totalmente" com as autoridades.

"O Hospital de Braga informa que se encontram a decorrer buscas do Ministério Público nas suas instalações. O Conselho de Administração reitera que se encontra a colaborar totalmente com as autoridades nas diligências realizadas", lê-se no comunicado.