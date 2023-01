Sines. Terminal de Gás Natural Liquefeito com recorde de utilização

O Terminal de Gás Natural Liquefeito (GNL) de Sines atingiu em 2022 novos máximos anuais históricos de atividade, quer em termos do número de navios rececionados quer em volume de energia recebida.

Durante o ano foram realizadas 71 operações de descarga de navios metaneiros, cujo GNL descarregado foi integralmente destinado a abastecer o consumo nacional. O anterior máximo datava de 2019, com 67 receções, das quais 65 tinham sido descargas e duas operações de arrefecimento de navios.

Também os valores de energia rececionada atingiram um novo máximo histórico, de 63,33 TWh, batendo o anterior recorde que também datava de 2019. Cada navio deixa em Sines cerca de 145.000 m3 de Gás Natural Liquefeito, o suficiente para abastecer Portugal durante uma semana.

O Terminal de Gás Natural Liquefeito (GNL) é operado pela REN Atlântico, que procede à receção do GNL e ao seu armazenamento nos tanques da instalação para posterior regaseificação e injeção na rede de transporte. A REN é responsável pelo transporte de gás natural em alta pressão e pela gestão técnica global do Sistema Nacional de Gás Natural, garantindo a receção, armazenamento e regaseificação de GNL, bem como o armazenamento subterrâneo de gás natural, ao abrigo de contratos de concessão estabelecidos com o Estado português até ao ano de 2046.