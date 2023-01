Sindicato dos bancários promove esta quinta-feira manifestações em Lisboa

O Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários (SNQTB), vai promover esta quinta-feira, uma série de manifestações em frente às instalações dos bancos BPI, Santander e Novo Banco, em Lisboa.



"As manifestações têm por objetivo o protesto contra os aumentos salariais propostos pelos Bancos para 2023; visam as negociações ainda em curso em sede da Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT) tendo em conta os aumentos salariais de 2022 e o protesto contra a exclusão dos reformados bancários da meia pensão extraordinária decida pelo Governo no final do ano passado", diz a estrutura sindical.



Recorde-se que na negociação salarial para 2023, o SNQTB propôs aumentos de 6,25%, sendo que os Bancos com assento no Grupo Negociador das Instituições de Crédito responderam apenas com um aumento de 2,5%, um valor que não cobre as expectativas de crescimento da inflação em 2023 e muito menos permite recuperar o que foi perdido em 2022.