Al Nassr desmente apoio de Ronaldo à candidatura da Arábia Saudita ao Mundial 2030

O Al Nassr desmentiu no Twitter a informação avançada pela agência France Press, que garantia que Cristiano Ronaldo iria receber 200 milhões para apoiar a candidatura da Arábia Saudita à organização do Mundial2030.

"Gostaríamos de esclarecer que, ao contrário do que tem sido noticiado, o contrato de Cristiano Ronaldo não inclui qualquer compromisso com a candidatura ao Mundial. O principal foco é o Al Nassr e trabalhar com a equipa para ajudar a equipa a alcançar o sucesso”.

Al Nassr FC would like to clarify that contrary to news reports, Cristiano Ronaldo's contract with Al Nassr does not entail commitments to any World Cup bids.



His main focus is on Al Nassr and to work with his teammates to help the club achieve success.