Zelensky nos Globos de Ouro: "Não haverá III Guerra Mundial"

O Presidente ucraniano disse, esta quarta-feira de madrugada, que "não haverá III Guerra Mundial". Volodymyr Zelensky discursou, via remota, na cerimónia dos Globos de Ouro, que decorreu em Los Angeles, garantindo: "Isto não é uma trilogia", em referência à I e II guerras mundiais.

"A II Guerra Mundial ainda não tinha acabado, mas a maré tinha virado e todos sabiam quem ia vencer", afirmou, acrescentando que em 2023, “a guerra na Ucrânia não acabou mas a maré está a virar e já é claro quem vai vencer".

O Presidente ucraniano destacou o apoio mundial ao seu país e apelou à sua continuação. "Ainda há batalhas e lágrimas à nossa frente, mas agora posso definitivamente dizer-vos quem foram os melhores no último ano, foram vocês", disse. "Os povos livres do mundo livre. Aqueles que se uniram em torno do apoio a um povo ucraniano livre na nossa luta comum pela liberdade", acrescentou.

Zelensky aproveitou ainda a ocasião para sublinhar a importância da luta pelo “direito das novas gerações de conhecerem a guerra apenas através dos filmes".