Sexagenário detido com taxa de álcool no sangue superior a 2,0 g/l

Um homem de 63 anos foi detido, este domingo, na avenida José Moreira, em Braga, por conduzir embrigado.

O homem foi detido, de acordo com um comunicado esta terça-feira divulgado pela Polícia de Segurança Pública (PSP), com uma taxa de álcool no sangue de 2,13 g/l.

Recorde-se que este valor é quatro vezes superior ao permitido por lei - 0,5 gramas de álcool por litro de sangue - e que passa a ser crime ao atingir os 1,2 g/l.

O homem foi notificado para comparecer no Tribunal Judicial de Braga.