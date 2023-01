Canadá. Pombo com droga presa nas costas apanhado numa prisão

As autoridades do Canadá encontraram um pombo com droga nas suas costas num pátio de uma prisão. O pacote continha cerca de 30 gramas de metanfetamina.

"Pelo que entendi, estava amarrado a ele de maneira semelhante a uma pequena mochila", disse John Randle, presidente regional do sindicato dos guardas canadianos, à imprensa local.

Os guardas tiveram de encurralar e apanhar a ave, que demorou "um longo período de tempo".

Os guardas prisionais têm, nos últimos anos, estado cada vez mais atentos a drones que lançam contrabando nas prisões. No mês passado, recorda o jornal, um drone deixou cair uma arma de fogo na Mission Institution.