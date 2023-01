Antral "chocada" com o cheque Uber que TAP dá a diretores

A Associação Nacional dos Transportes Rodoviários em Automóveis Ligeiros (ANTRAL) afirmou, esta terça-feira, ter ficado chocada com a informação dos 450 euros para viagens em Uber que a TAP dá aos diretores, como ‘compensação’ pelo recuo na renovação da frota automóvel.

“Trata-se de uma inaceitável discriminação e violação ostensiva das regras de uma concorrência justa e sã e não favorecimento de quaisquer interesses económicos e disposição de dinheiros públicos, sem direito à liberdade de escolha”, lê-se no comunicado da Antral.

A associação sublinha também que o dinheiro se destina inclusivamente a uma empresa “exposta, e sob investigação europeia, por grave corrupção dos poderes públicos” quando “existe um transporte para o mesmo fim, de natureza pública, dispondo de uma plataforma digital semelhante que não foi consultado para a oferta do mesmo serviço”.

A Antral adianta ainda que “questionou já a TAP sobre a veracidade da notícia e sobre o valor do contrato para poder aferir da necessidade de recurso à contratação pública” e que “solicitou igualmente “reuniões, com urgência, com os Senhores Ministros dos infraestruturas e Habitação e Ambiente e Ação Climática”.

Recorde-se que em outubro passado, a TAP pretendia renovar a frota com carros BMW, mas o Presidente da República reagiu à notícia com declarações públicas onde apelava ao “bom senso e contenção” e a empresa acabou por recuar na decisão.