Canadá. Repórter sente-se mal em direto

Jessica Robb, jornalista canadiana, sentiu-se mal, no domingo, quando estava em direto na estação de televisão CTV.

"Não estou a sentir-me muito bem agora e estou prestes a...", disse a repórter, não conseguindo acabar a frase. "Vamos garantir que a Jessica está bem e dar-vos-emos uma atualização um pouco mais tarde”, disse a jornalista em estúdio.

A causa do seu mau estar ainda não foi revelada, mas na segunda-feira um comunicado assinado pela jornalista agradecia o apoio que recebeu.

A message from Jessica Robb: On Sunday night, a very personal and vulnerable moment unfolded as I reported live on air. pic.twitter.com/WbMNWhsoN7