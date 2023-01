Tráfico de droga. Ator francês detido em veleiro carregado de cocaína ao largo dos Açores

O ator francês Jean-Claude Pautot foi detido pelas autoridades espanholas a bordo de um veleiro, ao largo dos Açores, e que transportava 740 quilogramas de cocaína, segundo a imprensa francesa.

A detenção do ator, com um passado ligado ao crime, ocorreu a 27 de dezembro a "150 milhas náuticas" do arquipélago português, mas a sua identidade só foi revelada este domingo pela imprensa francesa.

Jean-Claude Pautot foi levado para Cádis, em Espanha, onde continua sob custódia policial.

No barco estavam presentes mais nove pessoas de nacionalidade francesa, espanhola e marroquina.

O veleiro, com ligações à Venezuela, terá saído de Martinica, nas Antilhas francesas.

Jean-Claude Pautot, de 66 anos, foi condenado várias vezes por roubo, esteve 15 anos em fuga e chegou a cumprir 25 anos de prisão.