Guerra. Médicos removem granada por explodir de corpo de soldado ucraniano

Uma equipa de médicos militares removeu uma granada ainda por explodir do interior do corpo de um soldado ucraniano.

O major general Andrii Verba foi o responsável pela operação, segundo o gabinete do chefe de Defesa da Ucrânia.

A operação foi feita sem eletrocoagulação, um processo comum para controlar a hemorragia durante a cirurgia, uma vez que o dispositivo podia "explodir a qualquer momento". Depois de a granada ter sido retirada do soldado, estavam no local dois sapadores para lidar com o engenho.

As Forças Armadas da Ucrânia disseram, através do Twitter, que "correu tudo bem" e que o soldado "já foi enviado para reabilitação e recuperação".