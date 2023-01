Quando os bolsonaristas lançaram o caos na utopia

Passados dois anos quase exatos sobre a invasão do Capitólio por apoiantes de Donald Trump, a 6 de janeiro de 2021, o Congresso brasileiro teve o mesmo destino.

Estava cheio de razão Karl Marx quando escreveu que a história se repete, “primeiro como tragédia, depois como farsa”.

Foi estranho ver a multidão ululante lançar o caos em Brasília este domingo, ainda por cima na capital, uma cidade com o seu quê de utópico, feita de raiz para ser um referencial de ordem e harmonia.

Das duas vezes – primeiro com os apoiantes de Trump em Washington DC e agora com bolsonaristas no Brasil –, o que vimos foi algo parecido com uma claque de futebol a tentar tomar de assalto as sedes do poder. Sim, claques de futebol: tanto a atitude como as indumentárias apontavam para isso.

Com que objetivo promoveram esta ação? Vá-se lá perceber. Por acaso achavam que chegando lá aos órgãos do Governo passavam eles a mandar? Ou queriam apenas mostrar a sua insatisfação com os resultados das eleições partindo e vandalizando?

Provavelmente, nem eles próprios o saberiam explicar, pois estas atitudes são por natureza irracionais.

Contudo, por muito condenável que tudo isto seja, não creio que alguma vez a democracia tenha estado em risco. Em qualquer dos casos era bem claro de que lado estava a legalidade e de que lado estavam os desordeiros. Mais: com estas invasões, os apoiantes quer de Trump quer de Bolsonaro só se desacreditaram por completo.

Tal como há dois anos nos EUA, também agora há quem tente imputar toda a responsabilidade da invasão a Bolsonaro, que se encontra na Flórida. Até aqui nada vi que sustente essa posição. E pior:_julgo que isso não serve para proteger democracia nenhuma, só para acicatar os ânimos. É preciso cuidado com os radicais. Adoram a confusão e alimentam-se dela. Mas atenção, há-os de ambos os lados.

P.S. O anúncio do nome do novo selecionador nacional está longe de ser consensual. Trocar um selecionador que, goste-se ou não, teve resultados por um que, com a poderosa Bélgica, neste mundial ganhou apenas um jogo mal e porcamente tem tudo para suscitar muita controvérsia.