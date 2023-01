É "pouco provável" que fenómeno no Porto aconteça novamente

O meteorologista Nuno Lopes do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) disse esta segunda-feira à agência Lusa que "é muito pouco provável" que o que aconteceu este fim de semana no Porto volte a acontecer novamente, não descartando, contudo, essa possibilidade.

"Que pode voltar a acontecer, pode. Que é provável, não. É muito pouco provável", disse.

O meteorologista explicou que, para que o fenómeno das fortes chuvas e enxurradas se repita, "para além das condições estarem todas reunidas, tem de ser exatamente naquele sítio".

Recorde-se que este sábado o concelho do Porto registou, em menos de duas horas, 150 pedidos de ajuda devido às inundações em habitações e vias públicas, principalmente na baixa da cidade.

Se algo semelhante voltasse a acontecer, por exemplo, "10 quilómetros a norte", já não teria o mesmo efeito, explicou Nuno Lopes, considerando que o fenómeno ocorreu "quase no ponto 'certo', onde podia dar" para causar as enxurradas, devido à impermeabilização dos solos na cidade e à capacidade de escoamento.