Jair Bolsonaro internado num hospital nos EUA

Jair Bolsonaro, ex-Presidente do Brasil, foi esta segunda-feira à tarde internado no AdventHealth Celebration, um hospital em Orlando, na Florida, nos Estados Unidos, com fortes dores abdominais, avança o jornal brasileiro O Globo.

Recorde-se que Bolsonaro foi vítima de um esfaqueamento em 2018, tendo desde essa altura sido hospitalizado devido a dores abdominais, em diferentes ocasiões.

A mais recente terá ocorrido em novembro, quando esteve no Hospital das Forças Armadas, em Brasília.