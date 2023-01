Marcelo envia condolências ao Presidente do Senegal após acidente que matou pelo menos 40 pessoas

Marcelo Rebelo de Sousa enviou esta segunda-feira as condolências ao homólogo senegalês, Macky Sall, no âmbito do acidente entre dois autocarros que provocou, pelo menos, 40 mortes e dezenas de feridos, no domingo.

"O Presidente da República enviou uma mensagem de sentidas condolências e de solidariedade ao Presidente do Senegal, Macky Sall, e a todo o povo senegalês, lamentando as trágicas consequências do acidente que envolveu dois autocarros em Gniby, no centro do país, e que resultou na perda de numerosas vidas humanas e vários feridos graves", lê-se na nota publicada no site da presidência.

A colisão aconteceu na madrugada de domingo, perto da cidade de Kaffrine, a cerca de 250 quilómetros a sudeste da capital Dacar.