Porto. PSP detém 10 homens por tráfico de droga

A PSP do Porto deteve, entre sexta-feira e a última madrugada, 10 homens por suspeita de tráfico de droga.

Em comunicado enviado às redações, a PSP informa que as detenções ocorreram nos concelhos do Porto, Matosinhos, Vila Nova de Gaia e Vila do Conde.

Os suspeitos, com idades compreendidas entre os 30 e os 57 anos, tinham, em sua posse, um total de 900 doses de estupefacientes.

Foram ainda apreendidas, na sequência de uma operação que decorreu na urbanização Vila D'Este, em Vila Nova de Gaia, a quantia de 1.595 euros, assim como uma faca de abertura tipo "borboleta".