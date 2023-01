Agitação marítima. Dez distritos do continente sob aviso amarelo

A agitação marítima colocou, esta segunda-feira, dez distritos de Portugal continental em aviso amarelo, com a previsão de ondas de noroeste que podem chegar aos 5 metros.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o aviso amarelo destina-se a Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria e Lisboa, que se vai prolongar até às 18h00 de hoje e para Setúbal, Beja e Faro até às 9h00 de hoje.

As barras de Caminha, Viana do Castelo, Póvoa de Varzim, Vila do Conde, Douro, Figueira da Foz e porto de Cascais estão fechadas à navegação devido à agitação marítima.