Norte e Centro sob aviso laranja devido à chuva forte

As zona norte e centro vão estar este domingo sob aviso laranja devido a períodos de chuva forte e agitação marítima, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

Os distritos de Braga, Aveiro, Viseu, Porto, Viana de Castelo e Vila Real estão sob aviso laranja em diferentes horas do dia.

Viseu e Braga estarão em alerta entre as 9h e as 15h com chuva por vezes forte. Já os distritos do Porto, Vila Real, Viana do Castelo e Braga, o período entre as 6h e as 12h será o mais crítico, com chuva por vezes forte, principalmente nas regiões montanhosas.

Relativamente à agitação marítima, coloca em alerta laranja os distritos de Porto, Viana do Castelo, Aveiro e Braga, com ondas de noroeste com cinco a seis metros, podendo mesmo chegar aos onze metros entre as 3h e as 21h.

Lisboa, Leiria e Coimbra também estão sob aviso laranja devido à agitação marítima.