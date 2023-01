EUA. Carro engolido por buraco que se abriu em estrada

A chuva intensa que se fez sentir nos Estados Unidos da América (EUA) abriu, esta sexta-feira, um buraco, no Estado da Geórgia, numa estrada de duas vias, tendo um veículo caído lá para dentro.

A polícia do condado de Athens-Clarke divulgou imagens do incidente que mostram um carro branco que se encontra preso apenas pelo para-choques dianteiro e traseiro, momentos antes de cair por completo no buraco.

O veículo não conseguiu travar a tempo, acabando por cair com o condutor lá dentro, que, no entanto, escapou quase ileso.

A cratera tem entre 1,52 por 3 metros e formou-se depois de um carro preto ter passado, disseram as autoridades, citadas pela Fox News.