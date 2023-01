Capitólio. Democratas homenageiam vítimas da invasão

Os Democratas norte-americanos cumpriram, esta sexta-feira, um minuto de silêncio nas escadarias do Capitólio dos Estados Unidos da América (EUA), em homenagem aos polícias vítimas do assalto à sede do Congresso, há dois anos.

Os líderes democratas juntaram-se às famílias dos 140 polícias do Capitólio que ficaram feridos durante o ataque realizado por um grupo de apoiantes de extrema-direita do então Presidente Donald Trump.

Os protestantes invadiram o edifício para tentar bloquear processo de ratificação da vitória do atual presidente dos EUA, Joe Biden, na sequência das eleições de 2020.

Hakeem Jeffries, líder da minoria Democrata na Câmara de Representantes, dedicou algumas palavras aos elementos da autoridade que defenderam o Capitólio. Cinco pessoas morreram, uma das quais um agente de segurança.

"Reunimo-nos aqui para honrar a sua memória e reconhecer com profunda gratidão a tremenda bravura de centenas de agentes que nos defenderam na casa da democracia naquele dia fatídico", disse Jeffries.