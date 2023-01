Papa Bento XVI mandou que arquivos pessoais fossem destruídos antes de morrer

Bento XVI terá ordenado que todos os seus arquivos pessoais fossem destruídos. A notícia surge no livro 'Nothing but the Truth: My Life Beside Pope Benedict XVI' ('Só e Apenas a Verdade: A Minha -Vida ao Lado do Papa Bento XVI', em português), escrito pelo arcebispo Georg Gaenswein, secretário pessoal do Papa emérito.

"Os documentos privados devem ser destruídos. Isso aplica-se sem exceção e sem escapatória", disse Bento XVI, de acordo com o seu assistente mais próximo, escreve a agência italiana ANSA.

"Recebi instruções precisas, com indicações que me sinto obrigado a respeitar, respeitando a sua biblioteca, os manuscritos dos seus livros, a documentação vinculada ao Concílio e seu correspondente", disse ainda.

O mesmo livro contém ainda críticas ao Papa Francisco, como por exemplo sua decisão de morar na Casa Santa Marta.

Gaenswein, de 66 anos, é um sacerdote alemão que esteve a trabalhar ao lado do papa emérito desde há cerca de três décadas.