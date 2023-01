Governo. PAN sugere que António Costa o deite abaixo "sem eleições antecipadas e crie um novo"

O PAN sugeriu, esta sexta-feira, a António Costa que deitasse "abaixo o Governo" na sequência das polémicas que têm existido.

Em declarações aos jornalistas, a porta-voz do partido, Inês Sousa Real, informou que o PAN já tinha entregue um requerimento para que a ministra Maria do Céu Antunes esclareça se teve conhecimento do arresto de contas à sua secretária de Estado demissionária.

Na perspetiva da deputada, "a demissão relâmpago da secretária de Estado da Agricultura" revelou um problema no governo socialista.

A mesma, fez ainda alusão à notícia esta sexta-feira avançada pelo semanário Nascer do Sol em relação à conduta do novo secretário de Estado do Ambiente, Hugo Pires, e ao facto de este ter vendido uma empresa ao lóbi do lixo.

"Depois de todos estes casos, é fundamental que António Costa volte a ter um maior diálogo com a oposição, que regresse o modelo de debates quinzenais com o primeiro-ministro, porque o país não pode estar confrontado com esta instabilidade política. Isto descredibiliza a atividade política e afasta as pessoas da vida pública", disse.

Por fim, Inês Sousa Real considerou que "António Costa tem de pôr um ponto final e, se necessário, que deite abaixo o próprio Governo sem eleições antecipadas e crie um novo".

"O país não pode estar sujeito a esta deriva de um Governo perdido na sua própria maioria absoluta", concluiu.