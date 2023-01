Os casos e casinhos de António Costa vieram para ficar

Por Sónia Leal Martins, Politóloga

Passaram 9 meses desde a tomada de posse do XXIII Governo Constitucional, o terceiro liderado por António Costa, suportado por uma maioria parlamentar do Partido Socialista. Nestes 9 meses já se demitiram ou foram convidados a fazê-lo 12 membros do Governo.

Nada fazia esperar tal coisa. É costume haver alguns reajustes nas equipas governativas, acontece em todos os Governos. Por vezes é necessário afastar alguém por inaptidão para o cargo, são os chamados erros de casting. No caso deste Governo o casting foi tão mau que chega a quase todo o elenco.

Não é habitual num espaço de tempo tão curto saírem tantos Ministros e Secretários de Estado de um Governo. O que está a acontecer é que a saída dos membros do Governo de António Costa não se deve à sua falta de qualidade para o cargo, por si só, poderiam simplesmente revelar-se inaptos, mas o que os leva a sair são questões anteriores à sua tomada de posse, o que revela negligência por parte de quem lidera e coordena o Governo.

Dissemos anteriormente que nada fazia esperar esta degradação do Governo. António Costa tem tudo a seu favor, mas não tem tido habilidade e engenho para fazer melhor ora vejamos:

Lidera um Governo maioritário monocolor, o que lhe permite não ter de negociar com mais nenhum partido as medidas que quer executar no País;

O Governo tem tido toda a solidariedade institucional do Presidente da República;

O Primeiro-Ministro é um político experiente que já desempenhou vários cargos de responsabilidade política;

O Governo pode executar, no ano de 2023, por força do Portugal 2020, do Portugal 2030 e do PRR, a maior verba de Fundos Europeus de sempre, num total de 10,7 mil milhões de euros.

O dramático é que em vez de o Governo estar a discutir a execução dos milhões vindos da Europa e as soluções para os problemas estruturais do País (saúde, educação, crescimento económico, etc.) está permanentemente a tapar buracos que ele mesmo cria. São casos atrás de casos, cada um mais estranho que o outro e o efeito dominó parece não querer parar.

Temos para todos os gostos. Um Secretário de Estado Adjunto do Primeiro-Ministro que quando era Presidente da Câmara de Caminha pagou 300 mil euros pelo aluguer de um pavilhão que não foi construído, num terreno que não foi comprado. Ia ser a peça chave na coordenação do Governo, acabou por se demitir.

Uma Secretária de Estado do Tesouro que chegou ao cargo depois de ter recebido uma indemnização de 500 mil euros de uma empresa que depende do Tesouro (TAP). Ia ser peça chave no Ministério das Finanças, o Ministro aconselhou-a a sair.

A Secretária de Estado da Agricultura recém nomeada tem as contas arrestadas e está a ser investigada. Ia ser peça chave no Ministério da Agricultura, mas acabou por se demitir 25 horas após tomar posse, poderá entrar para o livro do Guinness e um dia quando for velhinha contar aos seus netos que foi Secretária de Estado do Governo de Portugal por um dia – é obra.

O Ministro das Infraestruturas, que tutelava a TAP, demitiu-se porque obviamente soube da indeminização avultada que a Secretária de Estado do Tesouro recebeu e até lhe deu jeito sair deste Governo, assim estará livre para preparar a sucessão à liderança do PS. O Ministro das Finanças é formalmente Ministro, mas na verdade já não o é porque a sua autoridade política foi ferida de morte. Não podemos dizer perentoriamente que o Ministro Fernando Medina sabia do pagamento da indeminização a Alexandra Reis, mas se não sabia devia saber porque a ordem de pagamento saiu do seu Ministério.

Para juntar a tudo isto, ainda não nos esquecemos da história de Sérgio Figueiredo. Fernando Medina contrata, por ajuste direto, o antigo diretor da TVI para um cargo de consultor de políticas públicas, auferindo este um salário superior ao do Ministro. A pressão mediática fez com que Sérgio Figueiredo renuncia-se ao cargo e o mais estranho é que para esse lugar tão importante ainda não foi, até hoje, contratado ninguém. Deve estar a decorrer o concurso.

Este Governo tem contribuído e muito para aquilo que é o descrédito da atividade política e daqueles que integram a classe política. E continua, hoje há mais uma história, desta vez com o novo Secretário de Estado do Ambiente, no final, teremos o guião para uma novela, daquelas com muitas temporadas e com fraca audiência, porque a qualidade do elenco é muito má.